LUCCHESI, Inserito nella Top11 della 37° giornata di B

La Ternana di Roberto Breda nell'ultimo turno di campionato giocato domenica ha vinto una sfida fondamentale per la corsa salvezza contro il Catanzaro. Decisivo per il successo dei rossoverdi il calciatore, in prestito dalla Fiorentina, Filippo Distefano che ha segnato al 78' con il destro il gol definitivo 1-0. Nella Top11 di giornata, la 37°, realizzata dal portale TuttoB.com però non compare la seconda punta classe 2003, ma il giovane difensore viola, anche lui in prestito alla Ternana, Lorenzo Lucchesi. Questa la Top11 di TuttoB.com della 37° giornata di Serie B:

Portiere:

Pissardo (Bari)

Difesa:

Molina (Sudtirol)

Lucchesi (Ternana)

Pergreffi (Modena)

Elia (Spezia)

Centrocampo:

Sohm (Parma)

Caligara (Ascoli)

Attacco:

Tutino (Cosenza)

Moncini (Brescia)

Pohjanpalo (Brescia)

Esposito (Sampdoria)

Allenatore:

Breda (Ternana)