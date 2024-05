LA PARTITA DELLA MATURITÀ

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

In queste ore i mille tifosi arrivati a Brugge hanno l'entusiasmo alle stelle. Un entusiasmo percepibile nei tanti collegamenti degli inviati di Firenzeviola in Belgio e di cui la Fiorentina dovrà tenere conto. Difendendo il piccolo vantaggio guadagnato nella gara di andata e premiando chi ha seguito la squadra anche a Brugge confidando nella qualificazione. Ed anzi la Fiorentina dovrà fare un ulteriore step rispetto alla partita con l'Atalanta perché perdere a Bergamo dopo l'1-0 al Franchi è stata una grandissima delusione per la tifoseria, oltre che per la squadra stessa.

Perdere un'occasione così ghiotta per andare ad Atene porterebbe ad un mese di rimpianti e polemiche oltre a dover ripiegare con tutte le forze e le energie residue sul campionato per un posto in Europa. Anche Italiano ieri ha caricato la squadra a portare gli episodi dalla propria parte: "Gli episodi in gare così sono decisivi. Dobbiamo portare dalla nostra tutti gli episodi, senza dare vantaggi agli avversari. Tutto quello che sappiamo del nostro avversario e quello che abbiamo messo in mostra dovremo riproporlo senza sbavature e cali di tensione". Serve insomma la maturità giusta da parte della squadra a tenersi il pur minimo vantaggio in tutti i modi, pur lasciando al tecnico la libertà di impostare la tattica come crede.