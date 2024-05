VIDEO FV, QUARTA: Vogliamo giocare un'altra finale

L'ex River Plate, Martinez Quarta, ha partecipato alla conferenza stampa insieme al Mister Italiano in vista del ritorno della Conference League, analizzando come la squadra viola si trasforma nel percorso delle competizioni europee. Secondo il difensore argentino, c'è grande determinazione nel cercare di raggiungere per la seconda volta consecutiva la finale del torneo, come lui stesso ha affermato: "Cercheremo di portare la Fiorentina in un'altra finale". Il video della conferenza stampa è stato pubblicato su FirenzeViola.it