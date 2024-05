FREY, La Viola alzi un trofeo: lo meritiamo da tanti anni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

La Gazzetta dello Sport ha intervistato l’ex portiere viola Sebastian Frey, che di semifinali s’intende eccome: “Ricordo bene quella con i Rangers, pensavo che ce l’avremmo fatta e invece no. Quella mia Fiorentina meritava un trofeo, erano anni fantastici. Ma i ragazzi di oggi possono riuscirci, mi piacerebbe molto che alzassero una coppa. Servono i gol, senza commettere gli errori passati. Ci sono giocatori come Nico, un fuoriclasse che mi ricorda Mutu per quello che inventa in campo, ma anche Bonaventura che mi colpisce per la longevità e l’equilibrio”.

Tornerà mai in viola?

“Tornerei nel calcio solo per la Fiorentina, ho passato sei anni meravigliosi a Firenze. Una proposta dall’attuale società per i portieri mi è stata fatta, ma ho declinato. Vediamo in futuro”.b

Vuole dire qualcosa sulla scomparsa di Barone?

“Mi ha colpito molto. Il nostro rapporto inizialmente era difficile, cercai di spiegargli che la storia del club doveva essere considerata, poi mi invitò al Viola Park e parlammo di progetti. Ci eravamo massaggiati pure su Instagram…”.