DAL BELGIO, La stampa: "Arrotolateli come cannelloni"

Fonte: dai nostri inviati a Brugge (BE), Tommaso Loreto e Andrea Giannattasio

"Non lasciare che la favola si fermi" è uno dei titoli della rassegna stampa proveniente dal Belgio, dove alle 18:45 la Fiorentina sarà di scena contro il Brugge per la semifinale di ritorno di Conference League. La stampa avversaria mette in guardia la propria squadra sulla possibile "Commedia dell’arte degli italiani" che partono da un “Piccolo bonus conquistato nella prima partita”. Di sicuro i media locali sottolineano che il rischio di perdere per il Brugge è altissimo, per cui servirà un approccio alla sfida più corretto possibile.

Addirittura un tifoso intervistato da un giornale dichiara "Arrotolateli come cannelloni". Ecco alcune immagini della rassegna stampa belga raccolte dai nostri inviati: