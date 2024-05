FEMMINILE: OBIETTIVO CHAMPIONS RAGGIUNTO MA IL TORPORE CONTINUA

Fonte: a cura di Stefano Berardo - X: @IamBerry29

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina Femminile c'è riuscita! Ha raggiunto il tanto agognato scopo di tornare a calcare il palcoscenico europeo. E lo ha fatto con una gara rocambolesca in casa dell'Inter Women nel corso del turno infrasettimanale. Poco meno di una settimana fa infatti, le viola allenate da Sebastian De La Fuente sono andate in scena presso l'Arena Civica di Milano. Sebbene le viola abbiano tenuto testa alla compagine allenata da Rita Guarino, poco dopo l'inizio della ripresa sembrava ripiombare l'incubo con le padrone di casa in doppio vantaggio. Ci ha pensato Severini ad accorciare subito le distanze con un bel goal. E quando sembrava che stesse per arrivare l'ennesima sconfitta di questa poule scudetto, Longo ruba palla e viene stesa in area. L'arbitro decreta il penalty, Boquete realizza all'ultimo secondo e la Fiorentina è in Champions League Femminile. Finale cardiopalma dunque ma le toscane sono riuscite infine a festeggiare.

C'era l'occasione per rendere questa settimana ancora più soddisfacente dal punto di vista calcistico. Lunedì al Viola Park, nell'ultima uscita stagionale, le gigliate avevano di fronte la rivale storica Juventus. Un match tra chi ormai nulla aveva più da chiedere a questo campionato. Per l'occasione infatti, De La Fuente ha pensato di inserire parecchie seconde linee che nel corso della stagione hanno visto poco il campo. Ma la differenza tra le riserve viola e quelle bianconere c'è e si è vista. Al trentottesimo Lundin ha il pallone perfetto per insaccare il vantaggio per le padrone di casa, ma la svedese spara incredibilmente alto da pochi pass e a porta sguarnita. Goal mangiato, goal subìto e la Juventus si porta in vantaggio con Cantore. Nella ripresa i ritmi restano blandi e le occasioni latitano da una parte e dall'altra. Le ospiti riescono a chiuderla sul finale con Barbara Bonansea che porta il risultato finale sullo 0-2.

Una poule scudetto incubo, come già specificato, e che si chiuderà al Tre Fontane il 18 maggio prossimo con le giallorosse che, al termine della sfida, saranno premiate e daranno il via ai festeggiamenti per il secondo scudetto consecutivo. Fiorentina e Roma che poi si ritroveranno di fronte per l'atto finale della Coppa Italia a Cesena prima del rompete le righe per questa stagione 2023/2024. Poi sarà tempo di bilanci.

In casa Fiorentina inizia a serpeggiare un po' di malumore visto l'andamento disastroso della squadra in questa seconda fase. Al momento però le energie della società sono tutte concentrate sulla prima squadra che domani si giocherà l'accesso alla seconda finale consecutiva di Uefa Conference League partendo dal 3-2 dell'andata in casa. Decisioni che dunque saranno tutte rimandate a dopo il 24 maggio con molte giocatrici (e lo stesso De La Fuente) sulla via dell'addio a fine stagione. Novità sarebbero previste anche per quanto concerne il parco dirigenti. Non è infatti certa la riconferma dell'attuale direttore tecnico Fabio Caselli, il quale sembrerebbe aver chiesto alla società di essere lasciato andare scosso anche dal tragico addio di Joe Barone con cui aveva un forte legame.

Per Mazzoncini invece, sebbene i risultati non sempre gli hanno dato ragione, non dovrebbero esserci novità. Sarà dunque lui a guidare il mercato estivo della Fiorentina Femminile per il quale però non è ancora dato sapere quanto il patron Commisso metterà a disposizione. Il presidente - che è dovuto rientrare anzitempo negli Stati Uniti - non ha ancora deciso se sarà Ferrari (attuale DG ad interim) a occuparsi anche del settore femminile e se andare a cercare una figura chiave che possa occuparsi della questione affiancando l'attuale responsabile Elena Turra. Domande, ipotesi e prospettive che per il momento lasciano spazio al tempo che trovano. Ma la Fiorentina non può permettersi di continuare ad operare nel femminile in ritardo con un preliminare di Champions League da preparare ed una tifoseria da riconquistare a suon di successi.