MERCATO, Occhi della Fiorentina su Brescianini

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport - Stadio, c’è anche la Fiorentina fra le società interessate a Marco Brescianini, 24 anni, centrocampista del Frosinone che Eusebio Di Francesco ha fatto crescere moltissimo. Insieme ad Andrea Colpani del Monza rappresenta una delle migliori novità fra i centrocampisti/trequartisti di questa stagione. Il giocatore piace sia perché in scadenza e a fine prestito, sia per la duttilità visto che nel Frosinone ha coperto più posizioni in mezzo al campo, ha giocato anche da terzino. Su di lui ci sono anche Napoli, Bologna e Sassuolo (ma si parla pure di Juve e Atalanta).