RFV, Proseguono le trasmissioni: collegamenti dal Belgio

Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso fino alle 14:00 va in onda “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato. Dalle 14:00 alle 16:00 spazio a “Palla al centro”, con Luca Calamai e Pietro Lazzerini, che saranno disponibili anche su Lady Radio. Alle 16:00 arrivano Giacomo Galassi e Costantino Nicoletti per “Garrisca al Vento", infine a partire dalle 18:00 va in onda "Se fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua per il racconto di Brugge-Fiorentina con il commento dei nostri inviati in Belgio Tommaso Loreto e Andrea Giannattasio.

