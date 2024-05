CHAMPIONS, Le formazioni ufficiali di PSG-Dortmund

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa sera scopriremo la prima finalista della Champions League 2024. Al Parco dei Principi di Parigi andrà in scena infatti il ritorno della semifinale tra Paris Saint Germain e Borussia Dortmund. Si parte dall'1-0 dell'andata firmato Niclas Fulkrug. Gialloneri che quindi partono con un gol di vantaggio, mentre i parigini cercheranno in tutti i modi di ribaltare il risultato maturato in Germania. Queste le scelte dei due allenatori Terzic e Luis Enrique:

PSG(4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Goncalo Ramos, Mbappé. A disposizione: Navas, Tenas, Ugarte, Asensio, Danilo, Lee, Kolo Muani, Mukiele, Soler, Barcola, Skriniar, Zaguet. Allenatore: Luis Enrique

BORUSSIA DORTMUND(4-2-3-1): Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Sancho, Brandt, Adeyemi; Fullkrug. A disposizione: Meyer, Lotka, Salih Ozcan, Nmecha, Haller, Reus, Wolf, Moukoko, Malen, Sule, Watjen, Bynoe-Gittens. Allenatore: Edin Terzic.