GAZZETTA, Un po' di sano pragmatismo non farebbe male

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Gazzetta dello Sport si proietta alla partita della Fiorentina a Brugge e scrive che i viola, partendo anche dal 3-2 dell’andata, possono prendersi questa finale. Il 2-2 avrebbe permesso ai nerazzurri di impostare la partita come preferiscono, difendendosi senza barriere, confidando nella mira non esemplare dei viola e colpendo in ripartenza. Alla Fiorentina, che nelle ultime tre stagioni è sempre arrivata minimo in semifinale, manca solo un trofeo.

L’anno scorso a Praga c’è andata vicina, salvo sbilanciarsi nel finale subendo il 2-1. Un po’ di sano pragmatismo stasera non farebbe male. Il Brugge non si scaraventerà all’attacco e conosce i limiti della propria difesa: aspetterò un po’ la Fiorentina, sperando di colpirla ancora a freddo, ma dovrà osare di più che all’andata.