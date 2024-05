ITALIANO, Vuole chiudere il ciclo a Firenze con un trofeo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tuttosport scrive che Vincenzo Italiano vuole provare in tutti i modi a chiudere il suo ciclo a Firenze con un trofeo. Ne ha parlato anche ieri in conferenza stampa: "L’ho sempre considerato un privilegio allenare a Firenze, è una piazza esigente, ti mette una sana pressione ma pure ti stimola sempre a dare il massimo. Critiche e sconfitte non sono mancate ma ci ho sempre messo il cuore. Non mi hanno mai interessato i traguardi individuali, l’importante è coronare insieme ai miei giocatori questo sogno che ho da quando sono qui.

Questa avventura europea ci ha accresciuto e ha regalato ai tifosi e a noi grandi emozioni che vogliamo vivere ancora. La squadra, la città e i tifosi meritano una coppa".