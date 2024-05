FRANCHI, Scintille giovedì. Cosa fa infuriare Rocco

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Nazione racconta che le prime scintille tra Comune di Firenze e Fiorentina per quanto riguarda il restyling dello stadio Franchi erano già arrivate giovedì in tribuna mentre i viola affrontavano il Bruges. Sulle poltroncine del Franchi che il patron Rocco Commisso e il sindaco Dario Nardella avevano parlato del futuro dello stadio senza trovarsi d’accordo. E ieri, a distanza di cinque giorni, Commisso ha spedito un missile terra-aria al sindaco spiegando che se la Fiorentina perderà troppi soldi dall’affaire restyling, sarà costretta a tutelarsi in ogni sede per far valere i propri diritti.

A far saltare i nervi al patron viola è l’aspetto economico. Se con la nuova convenzione la società pagherà 600mila euro anziché 650mila per una capienza di 22mila posti, quello che preoccupa è l’innalzamento dei costi sia delle materie prime che, oltre ai costi di rifinitura, porterà i fondi mancanti a poco meno di 100 milioni. Intanto i lavori al Franchi vanno avanti e nelle prossime due settimane entreranno in una fase più intensa.