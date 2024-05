CLUB BRUGGE, Skov Olsen ko: problema in rifinitura

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Club Brugge ha comunicato che Skov Olsen ha avvertito qualche problemino ieri durante la rifinitura e purtroppo non ce l'ha fatta a recuperare per esserci oggi. Anche lui quindi come Bonaventura non ce la fa per la gara di stasera, al suo posto giocherà Skoras.