SOGNANDO ATENE, ITALIANO PUNTA SULL'OTTIMO RENDIMENTO NELLE TRASFERTE EUROPEE

È il giorno della vigilia di Club Brugge-Fiorentina. Domani pomeriggio alle 18:45 al Jan Breydel Stadion i viola affronteranno i belgi nel ritorno della semifinale di Conference League. I gigliati si presenteranno alla sfida forti del successo per 3-2 maturato al Franchi nei minuti finali lo scorso giovedì.

L'obiettivo di Biraghi e compagni quindi sarà quello di mantenere il gol di vantaggio nel doppio confronto. Per farlo, ieri in conferenza stampa dallo stadio Bentegodi di Verona(QUI la conferenza completa), Italiano ha sottolineato che "servirà tutto quello che abbiamo fatto soprattutto l'anno scorso fuori casa, sbagliare poco e fare gol ad ogni occasione". La stagione passata infatti i viola, a parte lo 0-3 di Istanbul contro il Basaksehir e il pareggio di Enschede contro il Twente, quando hanno giocato fuori dai confini della penisola hanno sempre vinto. Quest'anno invece la Fiorentina da quando è iniziata la fase a gironi non ha mai perso in Europa(unica sconfitta a Vienna contro il Rapid nell'andata dei preliminari) ma in trasferta hanno vinto solo due partite su cinque.

TRASFERTE EUROPEE: VIOLA SCHIACCIASASSI LA SCORSA STAGIONE

In un cammino europeo iniziato, dopo il passaggio del turno nei preliminari contro il Twente, nel peggiore dei modi con il pareggio casalingo contro il RFS Riga e con la debacle di Istanbul contro il Basaksehir, la Fiorentina si è ripresa, fino ad arrivare alla finale di Praga, grazie soprattutto a delle ottime prestazione fuori casa. Lontano dal Franchi infatti i viola dalla gara di Edimburgo contro gli Hearts(terminata 0-3 con le reti di Mandragora, Kouame e Jovic) in poi non hanno mai segnato meno di tre reti subendone in tutto tre in sei partite.

In particolare nei match ad eliminazione diretta i gigliati hanno conquistato la qualificazione con i successi ottenuti lontano da Firenze. 0-4 a Braga, 1-4 a Sivas e Poznan e 1-3 a Basilea. Se fino alle semifinali, salvo gli ottavi contro il Sivasspor, Biraghi e compagni hanno giocato la gara di andata in trasferta, rendendo così più agevole il ritorno nell'impianto di Campo di Marte, contro il Basilea invece i viola hanno dovuto ribaltare nel ritorno in Svizzera la sconfitta, per 1-2, maturata all'andata.

IN QUESTA STAGIONE SOLO DUE VITTORIE CONTRO CUKARICKI E MACCABI HAIFA

L'unica sconfitta europea di questa stagione i viola l'hanno subita nella trasferta di Vienna il 24 agosto valida per l'andata dei preliminari. Da quel giorno in campo internazionale nessun avversario ha avuto la meglio della squadra di Italiano, anche se fuori casa il rendimento è stato inferiore rispetto all'annata passata. Nei gironi infatti i viola sono riusciti a vincere, 1-0, solo in Serbia sul campo del Cukaricki, mentre hanno pareggiato, rispettivamente 2-2 e 1-1(curiosamente tutti e tre i gol sono stati segnati da Ranieri), contro Genk e Ferencvaros.

Nelle due sfide ad eliminazione diretta fino ad ora giocate contro Maccabi Haifa e Viktoria Plzen la Fiorentina lontano dal Franchi ha raccolto una vittoria e un pareggio. Decisivo per la qualificazione il successo, ottenuto in rimonta all'ultimo secondo grazie a Barak, 3-4 di Budapest (campo neutro a causa del conflitto Israelo-palestinese), mentre senza grandi emozioni è stato il pareggio 0-0 in casa del Viktoria Plzen. Domani la Fiorentina è attesa dall'ultima trasferta europea(in un doppio confronto) della sua stagione e Italiano si aspetta che i suoi ragazzi continuino il buon percorso lontano dall'Italia intrapreso in questi due anni.