TMW, Il Benfica pensa a Palladino per il post Schmidt

Come riportato da Tuttomercatoweb.com l'ottima stagione alla guida del Monza di Raffaele Palladino ha attirato sull'allenatore campano le attenzioni di molti club. Oltre ad alcune società italiane, su tutte la Fiorentina, il tecnico dei brianzoli sarebbe nei pensieri dei dirigenti del Benfica. La formazione portoghese l'avrebbe inserito nella lista dei candidati per rimpiazzare Roger Schmidt. Per il momento Palladino sta valutando le varie opportunità poi, a fine stagione, si incontrerà con l'amministratore delegato dei lombardi Adriano Galliani e deciderà sul suo futuro.