AMRABAT, Sia se parte sia se resta la Viola è soddisfatta

La Nazione dedica un fondo al centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat. Il futuro del marocchino resta in bilico. La Viola ha già individuato il sostituto in caso di partenza di Amrabat: Dominguez, centrocampista del Bologna chiesto da Italiano, ma non sarebbe nemmeno dispiaciuta nel caso in cui il numero 34 dovesse rimanere a Firenze. L'unica incognita sono rappresentate dalle motivazioni del giocatore. L'accordo tra lui e il Manchester United c'è ma manca l'offerta da parte degli inglesi.