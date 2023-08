AMRABAT, La sua cessione è ancora boccata

FirenzeViola.it

Ier pomeriggio la Fiorentina ha decollato per Newcastle dove oggi e domani giocherà in amichevole: anche se le attenzioni si sono posate su chi non è salito sull’aereo per l’Inghilterra. Nei convocati non figurava infatti il nome di Amrabat e vista la situazione in bilico del marocchino, voglioso di andare in un top club (possibilmente lo United), sembrava un’accelerata verso l’uscita (dalla Fiorentina). La motivazione ufficiale ha “spento” il mercato considerato le ferite al piede del centrocampista. Problemi di poco conto, ma evidentemente abbastanza per non giocare oggi o domani. A prescindere da tutto la situazione resta in evoluzione.

Amrabat vuole andare, lo United è pronto a prenderlo anche se prima deve cedere, l’offerta congrua alla Fiorentina non è mai arrivata. Ma pare difficile pensare ad un futuro diverso rispetto ad un trasferimento. Che deve però soddisfare i Viola. Ogni momento può diventare buono per l’accelerata decisiva. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.