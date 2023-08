AMICHEVOLI, La proposta: "Si giochi fuori Firenze"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Commentando la situazione Viola Park, con le ultime notizie che non lasciano ben sperare per l'apertura ai tifosi nelle prossime amichevoli contro Sestri Levante e Ofi Creta (previste rispettivamente per l'11 e 12 agosto) Alberto Polverosi, nota firma del Corriere dello Sport, lancia una proposta, quella di far giocare le prossime amichevoli in altri stadi toscani: - Avrebbe dovuto organizzarle altrove, in qualche stadio della Toscana se il Franchi non era disponibile (...).

Adesso, a più di una settimana dalla gara con il Sestri, sarebbe imperdonabile rinchiudersi di nuovo senza gente nel Viola Park, che ha uno stadio con una capienza di 1.500 spettatori e un altro di 3.500, quanti ne contiene per esempio lo stadio delle Due Strade, alla periferia di Firenze-. Scrive in conclusione polverosi: - La soluzione ideale resta il Franchi, ovviamente, ma chiedere ospitalità ad altre città della Toscana non è un reato- .