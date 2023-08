ACF FEM., Altre due amichevoli prima del campionato

FirenzeViola.it

La Fiorentina Femminile - scrive questa mattina La Nazione - continua a lavorare all’interno del Viola Park. La squadra di mister De La Fuente, dopo il 3-0 alla Ternana, lavora in vista dei prossimi impegni, nella sua marcia d'avvicinamento all'esordio in Serie A. Amichevole fissata giovedì prossimo contro il Parma (ore 17.30 a Salsomaggiore Terme, ingresso libero), poi quella contro la Roma di mercoledì 30 agosto (a porte chiuse). Da lì inizierà la volata finale verso l’inizio della stagione: Il 16 settembre a Firenze arriverà il Sassuolo per la prima di campionato.