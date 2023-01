SPECIALE A RFV, Sembra di riavere Iachini in panchina

Luca Speciale, giornalista di La 7 e noto tifoso viola, ha parlato così a Radio Firenzeviola dei temi di attualità: "Secondo me ora si è perso anche Italiano, sinceramente quest'anno mi aspettavo una crescita nel gioco e non solo, ma così non è stato. Prima faceva sempre la partita davanti a chiunque ora invece sembra sia tornato Iachini in panchina, con solo possesso e un gioco noioso. La Fiorentina porta tanto palla là davanti ma poi diventa prevedibile e non sa più cosa fare. Ovviamente bisogna dire che con l'infortunio di Nico e di Sottil si spiega un po' l'assenza di brio in attacco. Jovic non può stare in campo con quell'atteggiamento che sembra ci faccia un favore a giocare, mi sembra un attaccante statico che è impiantato per terra. Fischi? Io ho sentito cantare tutta la partita quindi sono stati anche troppo pazienti i tifosi. Il peccato originale della Fiorentina è stato anche non aver riscattato Torreira questa estate, perché non ci mancano solo i gol di Vlahovic ma anche i suoi".