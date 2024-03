PICCINELLI A RFV, Scelte di Commisso ok. Italiano...

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Cristiano Piccinelli a Radio FirenzeViola

Il giornalista di Radio Rai Cristiano Piccinelli è intervenuto a Radio FirenzeViola. Queste le sue parole sulle scelte di Commisso dopo la scomparsa di Joe Barone: "Ora non era il momento di valutare cambi nell'organigramma. Quella di Commisso è una scelta condivisibile. Poi in futuro si vedrà, ora bisogna andare avanti, serve qualcosa per reagire".

Cosa può fare Italiano in questo momento? "La volontà dell'ambiente ad oggi è superare la situazione e onorare la memoria di Joe Barone. Ricordiamoci che la Fiorentina insieme all'Atalanta è in corsa in tutti i suoi obiettivi. Italiano, anche se dovesse lasciare, credo che lo voglia fare con un bel segnale e magari un risultato storico. Sarebbe importante anche per la sua carriera. Se il matrimonio dovesse finire sarà in modo amichevole, non mi sembra ci sia tensione. Tutti hanno reso onore alla qualità di Joe Barone. Anche i suoi "nemici", passatemi il termine. Credo che sia da parte di tutti la volontà di essere uniti per un obiettivo. Che non ci sia al momento nessuno screzio".

Chi dovrà trascinare il gruppo all'interno della squadra? "I giocatori che serviranno di più sono due: Bonaventura ha già dimostrato di essere leader di questo gruppo, anche per come ha gestito quelle vicende di mercato che lo hanno coinvolto a gennaio. E poi Nico Gonzalez, il giocatore più forte che c'è in rosa. Deve tornare ad essere il vero Nico, trascinatore con gol e assist, e con la garra argentina".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!