BERTI A RFV, Terracciano rimane un portiere affidabile

© foto di Federico De Luca

L'ex portiere fiorentino e attuale dirigente del Signa Calcio Gianluca Berti, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nella trasmissione Palla al Centro parlando della situazione in porta della Fiorentina.



Terracciano nella gara d'andata è l'ultimo dei responsabili sul gol di Thiago all'andata. Come vede la condizione del portiere viola?

"Terracciano ha fatto un campionato importante. con la fiducia dell'allenatore ha sempre fatto delle ottime prestazioni. Sul gol di Thiago poteva fare di più, ma sono convinto che possa fare un buon finale di stagione. Per me resta affidabile, se si vuole fare un salto di qualità la Fiorentina deve andare a prendere un altro portiere".

Per Christensen sono troppi i 7 milioni investiti?

"Sono tanti soldi per un portiere che viene da una retrocessione. Ha fatto delle buone cose, ma anche domenica sul secondo gol ha fatto un movimento innaturale. L'obiettivo era prendere un portiere che facesse competizione con Terracciano per un posto da titolare, ma quest'anno non si è verificato".

C'era bisogno di investire questi soldi su Christensen quando poteva esserci Cerofolini?

"Quest'estate mi chiama Vincenzo Grella che mi chiese consiglio suL portiere per il Catania e io gli risposi Cerofolini. Per la stima che ho poteva certamente fare il secondo a Terracciano".

La terza faccia dei portieri della Fiorentina sono due ragazzi giovani di grande talento, soprattutto Martinelli. Non è arrivato il momento di andarli a testare come ha fatto l'Atalanta con Carnesecchi a Cremona?

"Dovranno andare a fare un campionato con le grandi se credi veramente alla crescita dei ragazzi. Da lì poi capirai se sono pronti per essere titolari a Firenze".

