CONDÒ A RFV, Italiano lascia un patrimonio importante: l'abitudine alle finali

Il giornalista Paolo Condò è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare di attualità viola e del tema allenatore: "Ad un allenatore con una rosa larga viene chiesto di andare avanti su più fronti come ha fatto Italiano che è andato avanti nelle coppe, nel campionato qualche punto manca. Questa abitudine a vincere gare da dentro o fuori è comunque un patrimonio che lascia Italiano al tecnico futuro, con quattro semifinali e speriamo tre finali, se lasciasse anche un trofeo il suo bilancio sarebbe ottimo. Il patrimonio di una squadra che si abitua a disputare finali internazionali non è banale insomma"

Caratteristiche del nuovo allenatore? "Deve essere di stampo europeo come Italiano, deve proseguire su questa strada di una squadra capace di raggiungere finali. Il titolo che farei? Firenze e Venezia città uniche meta di tanti turisti, auguro alla Fiorentina di far diventare la città anche turismo non solo d'arte ma anche calcistico".

