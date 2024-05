TAGLIALATELA A RFV, Alla Fiorentina consiglio Di Gregorio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex portiere viola Pino Taglialatela è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Viola amore mio" per parlare della sfida di domani: "Ho ottime sensazioni per domani e faccio il tifo per la Fiorentina. Avendoci giocato mi fa piacere vederla fare bene a livello internazionale, poi ho visto il Viola Park ed è un orgoglio un centro sportivo così perciò sarebbe bello raggiungere la finale che poi sarà una partita a sé".

Cosa pensa dei portieri viola? "La partita sbagliata ci può stare ma Christensen per me è un ragazzo che si deve fare e non ha le potenzialità al momento per stare tra i pali della Fiorentina. Terraciano per ora va bene ma la società deve guardarsi intorno e cercare un portiere di spessore perché la società è di livello. Sceglierei un italiano pronto come Di Gregorio del Monza, pronto per una big. Montipo'? Bravo ma preferisco un altro spessore. La Fiorentina ha sbagliato a lasciare andare via Vicario, l'ho consigliato più volte al Napoli e Di Gregorio può diventare quel tipo di portiere. La Fiorentina ha sempre avuto grandi portieri e attaccanti e la società deve scegliere un portiere con le spalle larghe".

