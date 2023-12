MASPERO A RFV, Non è facile migliorare questa Viola

FirenzeViola.it

Riccardo Maspero a Radio Firenze Viola

All'antivigilia di Fiorentina-Torino su Radio FirenzeViola parola ad un doppio ex come Riccardo Maspero: "La Fiorentina contro il Torino ha tutto da perdere. Per tenere questo vantaggio su Roma, Napoli, Lazio e Atalanta non deve sbagliare un colpo. Dall'altra parte il Toro è in una posizione tranquilla, sogna di agganciare il treno per l'Europa ed è una squadra fastidiosa, come tutte quelle di Juric. La squadra di Italiano ha comunque la qualità per giocarsela con tutte, anche ovviamente contro il Torino. I granata sono una buona squadra, non credo sia ancora da Europa però. Se vuoi ambire alle posizioni alte non puoi lasciare punti come ha fatto il Toro contro l'Udinese".

E su Beltran: "Ha faticato all'inizio ma è normale. Non è facile giocare con quella maglia. Non si può sbagliare, Firenze è questa, pretende nel bene e nel male. La realtà di Firenze è diversa, guardate cosa sta facendo Nzola. Se non sei un top player alla Fiorentina devi diventarlo".

Infine, Maspero ha parlato così della possibilità di potenziare la squadra viola a gennaio: "Adesso è difficile aumentare la qualità e il rendimento. Sono sempre restio a toccare una squadra, come quella di Italiano, che a tratti sembra volare. Brekalo? Per me bisogna aspettare un altro po', dargli più tempo".

