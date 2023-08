MANDORLINI RFV, UECL importante, non va snobbata

FirenzeViola.it

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Andrea Mandorlini, ex allenatore tra le altre di Verona, Padova e Genoa, ha preso la parola oggi ai microfoni di RadioFirenzeViola, nel corso della trasmissione Viola amore mio. Ecco le sue dichiarazioni: "La Confrence League per me è una competizione importante, anche vincerla. Ci sono tanti turni eliminatori, ma resta comunque una bella competizione“.

Il livello si sta alzando?

“Per le squadre che partono dai primo turni eliminatori sono veramente tantissime partite. Resta difficile recuperare ma partecipare a queste competizioni è motivo d’orgoglio. E si, il livello si sta alzando”.

Come si sta muovendo la Fiorentina?

“Parisi è un talento, così come Sabiri. L’unico potrebbe essere Arthur, ma vedo che vuole rimettersi in gioco. E per fare ciò non c’è piazza migliore di Firenze”.

Come si mantiene in forma una squadra con tre competizioni?

“L’aspetto tecnico è importante, bisogna avere una rosa forte nel complesso. Poi senza ombra di dubbio c’è il piano fisico da tenere alto per tutto l’anno. Lo scorso anno la Fiorentina è arrivata bene in fondo alla stagione”.