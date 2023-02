MALUSCI A RFV, Non capisco la gestione Bianco. Quarta...

L'ex viola Alberto Malusci è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola. Queste le sue parole: "La cosa che mi ha lasciato perplesso è la mancanza di concentrazione perché prendi due gol da calcio d'angolo lasciando liberi gli avversari. E lì non c'entra né la tattica, né il fisico. Ho visto marcature troppo lente e in altre partite non sarebbe accaduto. Quindi al di là dei problemi offensivi, è altrettanto vero che facciamo fatica anche dietro. Dobbiamo riflettere tutti sugli errori per smettere di commetterli: ora ci deve essere solo compattezza".

Ma Quarta che si perde Posch appena entrato?

"Io stravedo per Quarta, però quando un difensore subentra è diverso dagli altri ruoli perché un po' ci vuole per entrare in partita e per chi sta dietro è più difficile".

La gestione Bianco la convince?

"Dipende te come società cosa vuoi fare: è due anni che non gioca, o lo fai giocare o lo mandi a fare esperienza. Così non si può andare avanti, doveva già andare via lo scorso anno come hanno fatto Bernardeschi e Castrovilli. Bianco ormai non è più un giovane, con la continuità giusta ti può dare qualcosa in più. Il ruolo poi non è importante, l'importante è fargli acquisire personalità ed esperienza".

Altri giovani che valgono?

"Di Stefano mi piace molto però è anche vero quello che dice Aquilani, che allena proprio la Primavera: ci sono cinque categorie di differenza. Quindi va preso tutto con le pinze".

La Juventus?

"Mi ha sempre impressionato Chiesa, è un calciatore che fa la differenza".