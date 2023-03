GIORGETTI A RFV, Stadio? Fiducia ad amministrazione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Fabio Giorgetti, presidente della Commissione Sport Comune di Firenze, ha detto la sua a Radio FirenzeViola sulla situazione relativa allo stadio Artemio Franchi: "Credo che ormai il percorso del Franchi sia tracciato. Io mi auguro che le ultime vicende relative ai 55 milioni non portino che a delle risposte precise e che non condizionino l'andamento del progetto. Chiaramente l'aspetto della tifoseria è fondamentale per la squadra. Voglio sperare che ci sia una proposta che possa mettere in condizioni la Fiorentina di ridurre al minimo le gare fuori dal Franchi. Di sicuro la squadra ha bisogno di avere il proprio tifo, spero che oltre l'ipotesi Castello si riesca a trovare alternative. Anche perché poi ci sono le vie di comunicazione, perché è ovvio che certe scelte potrebbero impattare anche nella viabilità altrui".

Quanto sarà complicato, ad ogni modo, uno spostamento?

"Secondo me c'è bisogno di intervenire in qualsiasi stadio tu possa pensare di arrivare. C'è bisogno di pensare a una soluzione che permetta di giocare seppur con una tifoseria contingentata. Tanto non lo trovi lo stadio perfetto nel quale muoverti... Credo che la nostra amministrazione sia in grado di trovare una soluzione in tempi brevi".