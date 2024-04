CANOVI A RFV, Sarri farebbe fare un salto di qualità

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Su Radio FirenzeViola Dario Canovi, esperto agente di mercato, è stato coinvolto dalla discussione sul futuro allenatore della Fiorentina e sui nomi che girano attorno alla panchina viola: "Aquilani sta facendo molto bene. L'altro giorno Capello diceva che i migliori allenatori sono gli ex centrocampisti. Sono d'accordo e Aquilani era un signor centrocampista. Sarri se arrivasse alla Fiorentina tornerebbe a casa. In più è uno dei migliori allenatori in circolazione, sarebbe la dimostrazione delle ambizioni della società. In più, rispetto ad Aquilani, avrebbe un altro peso anche coi calciatori: un conto è se ti chiama Sarri, un altro è se ti chiama un allenatore bravo ma che deve ancora affermarsi come Aquilani".

E sul valore degli allenatori nel calcio moderno: "Qualche anno fa l'allenatore doveva allenare. Gli si dava una squadra e gli si diceva "allenala". Ora non è così. L'allenatore è una parte integrante di un progetto, che deve quindi agire anche in base alle idee del tecnico. Ci sono tre tipi di allenatori secondo me: quelli che tolgono (valore), quelli che non aggiungono né tolgono e quelli che aggiungono valore. Allenatori come Guardiola, ma penso anche Italiano, aggiungono sempre qualcosa alla propria squadra".

