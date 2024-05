KOUAME, Arma tattica. E la Viola ora vuole il rinnovo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Uno dei focus che propone questa mattina La Nazione è relativo a Christian Kouame, giocatore di fiducia di Vincenzo Italiano che dovrà rivelarsi molto prezioso anche in questo finale di stagione. Come evidenzia il quotidiano, negli ultimi tempi, dopo aver ripreso lo smalto dei giorni migliori, Kouame è diventato insostituibile e non solo numericamente. L'infortunio di Sottil ha lasciato scoperta la corsia di sinistra.

Italiano, per farlo rifiatare, ha reinventato

Castrovilli terzo della linea offensiva alle spalle del centravanti. Il 99 viola, insomma, è anche un'arma tattica per la sua capacità di occupare più posizione in attacco con sufficiente personalità e rendimento. Il suo contratto è in scadenza a giugno, ma l'impressione, indipendentemente dal futuro di Italiano, è che la Fiorentina difficilmente congederà il soldato. Si pensa a un prolungamento, anche se ogni discorso è rimandato alla fine del campionato.