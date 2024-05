CROAZIA, I convocati per Euro 2024: non c'è Brekalo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Croazia ha diramato la lista dei convocati in vista di Euro 2024. Zlatko Dalic ha chiamato 26 calciatori e tra questi ha inserito anche quattro 'italiani', ossia quei giocatori provenienti dalla Serie A. Due difensori e due centrocampisti: Erlic del Sassuolo, Pongracic del Lecce, Pasalic dell'Atalanta e Vlasic del Torino. Non c'è invece Josip Brekalo, in prestito dalla Fiorentina all'Hajduk Spalato. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Livakovic, Ivusic, Labrovic.

Difensori: Vida, Juranovic, Gvardiol, Sosa, Stanisic, Sutalo, Erlic, Pongracic

Centrocampisti: Modric, Kovacic, Brozovic, Mario Pasalic, Vlasic, Majer, Ivanusec, Sucic, Baturina.

Attaccanti: Perisic, Kramaric, Petkovic, Pjaca, Budimir, Marco Pasalic