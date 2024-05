MAMMOLI, A 90 anni in trasferta: "Già pronto per Atene"

Lo storico tifoso viola e presidente del Viola Club ‘Da Verrazzano Marcello Mammoli, classe 1934, è pronto per vivere da protagonista l'ennesima trasferta della sua lunga vita. Mammoli infatti è pronto a partire per Atene in vista della finale di Conference League e ha raccontato tutte le sue emozioni sulle pagine odierne de La Nazione: "Dal marzo 1970 ho fatto tutte le trasferte europee della Fiorentina. Ci sento molto per questa partita, di andare a giocare la finale di Coppa Italia contro la Juve non mi interessava, ma una competizione europea è sempre diversa. Si gira, si va fuori e si va con gli amici.

Possiamo farcela, Italiano sta facendo un buon lavoro. E mi dispiace molto che vada via. La trasferta che ricordo più volentieri? Un po’ tutte, ma certo per citarne una direi la vittoria a Wembley con gol di Batistuta nel 1999 con l’Arsenal. Come viola club ho portato 152 persone a Lisbona contro il Benfica, ho noleggiato aerei, ho fatto tante esperienze. Quella che ricordo con meno piacere? Quella a Glasgow del marzo 1970, quando perdemmo 3-0 in Coppa dei Campioni con il Celtic".