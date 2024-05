MENDILIBAR, Riposo 10 giorni? Ecco perché cambia poco

FirenzeViola.it

Ai canali ufficiali dell'Olympiacos ha parlato l'allenatore Jose Mendilibar, dicendo: "Approfittiamo dei prossimi dieci giorni, spero che tutti i calciatori tornino e siano pronti a giocare in modo che tutti siano a disposizione. Ma in finale dovremo giocare meglio di quanto abbiamo fatto nel primo tempo contro il Panathinaikos. Dobbiamo dare tutto, il nostro obiettivo è vincere quella partita. La differenza di giorni di preparazione? Dieci giorni non sono un vantaggio, ma nemmeno uno svantaggio. A volte pensi di avere tempo per riposarti, ma a questo punto della stagione, chi è stanco è stanco e non cambia nulla".