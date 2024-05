IL DUBBIO DI ITALIANO A CAGLIARI: TURNOVER O TITOLARI?

FirenzeViola.it

Nella Fiorentina che si prepara a volare in Sardegna prima di mettersi completamente sulla finale di Atene in programma tra 8 giorni (sì, il countdown prosegue), un dubbio prevale nella testa di Vincenzo Italiano che non vuole sottovalutare il Cagliari e vorrebbe archiviare (termine molto caro al tecnico) la questione ottavo posto già prima del recupero contro l'Atalanta: schierare i titolarissimi oppure farli riposare proprio in vista dell'Olympiacos?

L'assist dalla Lega

Il primo assist in questo senso è arrivato dalla Lega Serie A che ha deciso, complice la salvezza già raggiunta dal Cagliari nel weekend, di anticipare ulteriormente la sfida all'Unipol Domus Arena a giovedì sera: la Fiorentina potrà così rientrare a Firenze nella notte e sfruttare cinque giorni di allenamenti per preparare al meglio la battaglia di Atene. Chi segue le preparazioni fisiche assicura che 5-6 giorni sono un tempo più che sufficiente per recuperare tutte le energie, inoltre a questo punto del campionato - come sottolineato anche dall'allenatore avversario Mendilibar - chi è in forma lo è a prescindere da una partita o meno. Il rischio da evitare per Italiano dunque è quello di avere degli infortuni in Sardegna, per informazioni citofonare Atalanta che domani si giocherà la finale di Europa League senza uno dei suoi pilastri, De Roon, fattosi male contro la Roma e costretto al forfait.

Chi potrebbe riposare

Per tutti questi discorsi, il vero dubbio è legato alla presenza a Cagliari di Jack Bonaventura, apparso senza particolare smalto contro il Napoli ma lasciato in campo lo stesso tutta la partita da Italiano. La sensazione è che il tecnico e lo staff volessero provare la tenuta fisica del calciatore per tutti i 90 minuti proprio in vista di Atene, per questo è probabile che sia sufficiente quel test e che Jack possa riposare giovedì sera. Al suo posto a quel punto andrebbe uno tra Mandragora e Duncan che potrebbero così far vedere in che stato di forma arriveranno ad Atene. L'altro dubbio riguarda la prima punta: Nzola contro il Napoli è tornato ad avere la luce spenta ma anche Belotti certo non sta vivendo il momento migliore della sua carriera ed è ancora alle prese con qualche fastidio fisico subito dopo le prime partite giocate in viola. Possibile che tocchi di nuovo all'angolano contro il Cagliari, magari per scalzare definitivamente il Gallo dalle gerarchie e poter così giocare la finale di Atene da titolare.