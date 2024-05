GAZZETTA, Nico-Fiorentina, la Coppa poi sarà addio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola va piuttosto sicura sulla situazione Nico Gonzalez-Fiorentina: "La Coppa e poi addio". La Fiorentina per Nico ha già rifiutato dal Brentford più di 40 milioni l’estate scorsa, per volontà di Rocco Commisso che puntava forte su di lui. Stavolta, se dopo la coppa arrivasse nuovamente un'offerta ritenuta congrua per l'esterno d'attacco argentino, il finale potrebbe essere diverso.

La Premier League è l'opzione principale e il quotidiano fa il nome di una squadra come il Brighton che potrebbe provare a puntare sul classe '98. Intanto Gonzalez vede solo viola ed è il miglior marcatore della stagione con 14 reti stagionali che gli sono valse la conferma nelle convocazioni dell'Argentina.