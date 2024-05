CALAMAI, Palladino, Sarri, Aquilani e Baroni: il borsino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il caffè nero bollente di Luca Calamai di oggi, in onda come tutte le mattine su Radio Firenzeviola, parla della situazione allenatori per la Fiorentina: "Premessa: si tratta di una riflessione su quello che è lo scenario. Sarri si propone ed è pronto a suonare il campanello al Viola Park ma la porta resterà chiusa, si tratta un'idea intrigante ma senza grandi prospettive. C'è il nome sempre caldo di Alberto Aquilani dopo la prima esperienza nel calcio dei grandi a Pisa senza risultati esaltanti, secondo me ha talento ma è troppo giovane per questa Fiorentina. Poi c'è Palladino che parla sempre di ambizione, che vuole una squadra importante: c'è la Fiorentina ma la sensazione è che voglia qualcosa di diverso.

Allora faccio un quarto nome, secondo me colpevolmente dimenticato: Marco Baroni. Ha vinto due scudetti negli ultimi anni salvando il Lecce e poi il Verona. È tifoso della Fiorentina, sta all'Impruneta e sarebbe il giusto equilibrio tra esperienza e gioventù". Ascolta l'intervento: