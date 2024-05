CALAMAI, Esodo ad Atene: fattore ambientale azzerato

FirenzeViola.it

Nel suo consueto spazio mattutino del "Caffè nero bollente", approfondimento della trasmissione "Buongiorno Firenze", la voce di Radio FirenzeViola Luca Calamai si è così espresso sulla finale di Conference League tra Olympiacos e Fiorentina in programma la settimana prossima, in particolare su quello che sarà l'afflusso dei tifosi viola ad Atene: "In questi giorni abbiamo spesso parlato del grande vantaggio del fattore campo per la squadra greca. In realtà, grazie alla passione dei tifosi viola, la Fiorentina ha già vinto la sua prima finale: portare 8mila persone in Grecia ha permesso di azzerare il fattore ambientale e di evitare che lo stadio sia tutto colorato di biancorossi.

Adesso tocca alla squadra far valere quello che dicono le previsioni: la Viola è più forte e lo deve dimostrare".