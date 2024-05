UEFA, Le avvertenze e la mappa per la finale di Atene

La UEFA sui suoi canali ufficiali ha condiviso un po' di informazioni sulla finale di Atene che si giocherà all'Agia Sophia, casa dell'AEK Atene che per l'occasione ospiterà la Fiorentina e l'Olympiacos. Queste le avvertenze per i tifosi che andranno in Grecia:

"- Assicurati di avere con te un documento d'identità originale poiché potrebbe esserti chiesto di presentarlo da un agente di polizia. Tra i documenti d'identità accettati per l'accesso ci sono passaporti, carte d'identità e patenti di guida.

- Ulteriori controlli di sicurezza saranno in atto nell'area circostante lo stadio; i tifosi possono essere sottoposti a perquisizioni.

- Solo le maglie e i colori dell'Olympiacos e della Fiorentina saranno ammessi allo stadio per la partita. Non sarà consentito l'ingresso a chi indossa la maglia o i colori di un'altra squadra, ad esempio di un altro club o della nazionale.

- Non saranno ammesse allo stadio borse di dimensioni superiori al formato A4.

- Puoi portare un piccolo power bank, non più grande del tuo telefono.

- All'interno dello stadio non è consentito fumare - nemmeno sigarette elettroniche e tabacco riscaldabile.

- All'interno dello stadio non sono ammesse bottiglie d'acqua. L'acqua sarà venduta presso gli stand in concessione.

- Consulta l'elenco degli articoli vietati. Ricordiamo che all'interno dello stadio non sono ammessi caschi da motociclista e macchine fotografiche professionali. Per ulteriori informazioni è possibile scaricare il regolamento completo dello stadio".

Questa la mappa dello stadio: