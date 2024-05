DS OLYMPIACOS, Rispettiamo i viola. Nico...

FirenzeViola.it

Il ds dell'Oympiacos, Darko Kovacevic, ha commentato a gianlucadimarzio.com i temi riguardanti la finale contro la Fiorentina del 29 maggio: "In Europa non si sa mai, sono sempre partite difficili contro avversari forti, per noi è un sogno giocare questa finale. L’Olympiacos è una grande società, con una tradizione vincente, e giocare una finale europea è importantissimo per tutto il popolo greco. Abbiamo un presidente che ci supporta sempre, che ama molto il club. Contro la Fiorentina ci aspetta una bella partita contro una grande squadra. Speriamo di poter alzare questo trofeo: abbiamo una rosa con buoni giocatori, di talento e che difendono i nostri colori".

Quanto sarà determinante per voi la presenza di El Kaabi?

"Per prima cosa dico che è un grande lavoratore: una persona seria e un grande professionista. Non è un giocatore statico e aiuta tanto la squadra, poi è una punta che sta segnando tanto e questo aspetto è importante per qualsiasi attaccante. Se abbiamo paura di perderlo in estate in caso di offerte importanti? No, ha un contratto con noi ed è felice all’Olympiacos".

Avete fatto un'impresa battendo l'Aston Villa.

"È quarta in Premier League, abbiamo preparato bene le 2 partite e abbiamo fatto la storia. Abbiamo segnato 6 gol e giocato bene. Ci siamo meritati di andare in finale".

Che Fiorentina vi aspettate da Atene?

"È una grande squadra con giocatori di talento come Milenkovic, Arthur, Gonzalez e Beltran, ma anche il portiere Terracciano: l’affronteremo con rispetto. Ha un allenatore bravo che la sta portando in alto e che la sta facendo giocare un buon calcio. Se potessi chi le toglierei? Prima ne ho nominato qualcuno, come Gonzalez che è un grandissimo giocatore, Milenkovic lo conosco da tanto ed è un ottimo difensore, oltre ad essere un bravo ragazzo".