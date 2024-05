FRANCHI, Meno tifosi ma record di ricavi: +2 milioni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino viene proposto quest'oggi un focus legato ai numeri collezionati nel corso di questa stagione dallo stadio Franchi, che al netto di un minor numero di abbonati e di un settore - la Curva Ferrovia - rimasta chiusa a partire da gennaio 2024 ha fatto registrare cifre a dir poco sorprendenti: come evidenzia il quotidiano, è di 15.909.745 euro la somma dei ricavi complessivi della Fiorentina, tra biglietti e abbonamenti, nella stagione 2023-24. Per le 19 gare di serie A (con 17.252 abbonati) giocate allo stadio Franchi, gli introiti sono stati pari a 12.392.353 euro; 2.415.324 euro invece sono arrivati dalle sette partite di Conference League e 1.102.068 euro dalle tre sfide al Franchi di Coppa Italia (Parma, Bologna ed Atalanta).

Rispetto alla stagione 2022-23 si registra un incremento di oltre due milioni. Salgono i ricavi ma scendono gli spettatori: nella stagione 2022-23 la media per gli incontri dei serie A fu di 32.200, mentre nella stagione odierna si è scesi a 28.807. La differenza di 3.393 spettatori è in parte dovuta alla differenza di abbonati che nel 23-24 è diminuita di 4.675 tifosi. L’aumento del costo dei biglietti per le singole partite e per le tessere stagionali ha consentito al club di stabilire il record di ricavi da biglietteria.