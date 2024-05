DRAGO A RFV, Viola, Palladino perfetto per continuità

FirenzeViola.it

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

L'ex allenatore, tra le altre, di Cesena e Crotone Massimo Drago, nel corso della puntata odierna di "Chi si compra?", ha dato la sua opinione sul momento della Fiorentina. Ecco alcune delle sue parole ai microfoni di Radio FirenzeViola: "La Fiorentina verso la gara di Atene deve coltivare il suo entusiasmo: è quello che fa sentire meno la fatica. I viola devono avere la voglia di sentirsi superiore all'avversario. Sono certo che la Fiorentina andrà a Cagliari con la testa giusta".

Che idea si è fatto del futuro della panchina viola?

"La perdita di Italiano deve essere vissuta bene: la Fiorentina ormai è una realtà solida, dove si sa fare calcio. Non mi aspetto un addio "disastroso" ma una scelta di continuità. E per questo spendo volentieri il nome di Raffaele Palladino per la panchina della Fiorentina: è giovane ma sa il fatto suo. Sarebbe una scelta anche legata alle caratteristiche di gioco che contraddistinguono le squadre di Palladino".