ARTHUR, Italiano lo vuole al top per Atene. E il futuro...

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina è possibile leggere un focus legato ad Arthur, pedina indispensabile della Fiorentina che se contro il Monza è stato autore di una delle migliori prove stagionali, contro il Napoli per certi aspetti ha lasciato a desiderare. La versione di Arthur da 48 passaggi (e 92 per cento tentati/riusciti) contro i brianzoli è stata perfetta o quasi per tutto ciò che il regista brasiliano può dare alla Fiorentina.

Adesso conta la finale contro l’Olympiacos. Conta portare la Conference League a Firenze e conta per Vincenzo Italiano avere quell’Arthur lì, che magari non si è visto venerdì scorso contro il Napoli ma altri 87 minuti aggiunti agli 80 disputati con il Monza rassicurano sulle condizioni atletiche del centrocampista arrivato in estate dalla Juventus e garantirsele così in Grecia è il primo e grande obiettivo del tecnico viola. Poi sarà tempo di futuro: alle condizioni attuali è impensabile se non impossibile immaginarlo ancora alla Fiorentina: venti milioni per riscattarlo dalla Juventus non sono inseriti nel budget viola, e non lo sono nemmeno i 4,5 milioni netti d’ingaggio che il club bianconero gli garantisce fino al 2026.