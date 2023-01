ZAURI A FV, Diamo tempo a Dodò: ha grandi qualità

Intervistato dalla redazione di FirenzeViola.it, l'ex viola Luciano Zauri ha commentato così la prima parte di stagione della Fiorentina: "La Fiorentina è indietro in campionato e dovrà iniziare a fare qualche valutazioni. Le partite chiave sono in coppa ora. Auguro alla Viola di fare un gran cammino in Europa. Non so dire cosa non sta funzionando: risalta la poca capacità realizzativa degli attaccanti, non è un problema solo di reparto ma riguarda tutta la squadra. L'andamento della Fiorentina è altalenante, mi dispiace perché le ambizioni erano diverse e pensavo potesse migliorare quanto fatto anno scorso.

Dodò ha ancora bisogno di tempo per ambientarsi in Italia; deve abituarsi al campionato ed alle pressioni enormi che abbiamo qui. Da ex esterno di difesa posso dire che a me piace molto, ha un ottimo spirito di abnegazione. Certo che è sempre un terzino, non può fare gran differenza.