VIOLA, L'Europa ora è più vicina ma i tempi si allungano

L'Europa per la Fiorentina sembra più vicina, ma si allontana la data in cui il tutto potrebbe ufficializzarsi: la Gazzetta dello Sport sposta infatti a metà luglio il termine entro cui la Uefa si pronuncerà sulla questione. Se c'è ottimismo per la risoluzione della vicenda, il fatto che solamente fra venti giorni Vincenzo Italiano ed i suoi sapranno se sarà Conference o no crea non pochi problemi per i viola, non solo in termini di preparazione (che scatterà il 12 luglio, a verdetto ancora sconosciuto quindi) sia per le mosse di mercato. Niente lieto fine entro il 30 giugno quindi come preventivato negli scorsi giorni, la Fiorentina rimane appesa al filone Uefa-Juventus, ostaggio anche in chiave operazioni estive di una situazione che è ancora lungi dal definirsi conclusa. Questa una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it.

