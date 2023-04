VERSO LA SEMIFINALE DI COPPA: IN PALIO ANCHE UN TESORETTO DA NON SOTTOVALUTARE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Domani la Fiorentina scenderà in campo con la Cremonese per la semifinale di andata di Coppa Italia. Una primo atto di una sfida che potrebbe cambiare la stagione viola e che quindi si prospetta fondamentale, sia per quanto riguarda i risultati e gli obiettivi, ma anche sotto l'aspetto economico in termini di ricavi. Calcio e Finanza ha infatti reso noto i possibili guadagni delle quattro squadre che hanno raggiunto le semifinali di Coppa Italia in caso di passaggio del turno.

Vincere la manifestazione porterà nelle casse del club vincitore un ammontare complessivo di circa 7 milioni di euro, mentre l'altra finalista si porterà a casa circa 5 milioni di euro (cifre alle quali andranno aggiunti ovviamente gli incassi per le partite allo stadio). Quindi, arrivare alla finale della competizione garantirà alle due squadre poco meno di 3 milioni di euro, sommando i premi di tutti i passaggi di turno (ottavi di finale, quarti di finale e semifinali). Poi c’è la finale: chi la vince guadagna 4,5 milioni, mentre chi perde porta a casa circa 2 milioni.

Le semifinali di Coppa Italia danno ovviamente la possibilità di alzare la coppa, ma anche la partecipazione alla nuova Supercoppa a quattro squadre (le due finaliste della Coppa Italia e le prime due classificate in campionato) che si traduce in soldi in tasca per il solo fatto di prendere parte alla manifestazione. Secondo quanto scritto da gazzetta.it il montepremi totale ammonta a 23 milioni di euro (con una piccola percentuale che andrà alla Lega), che verrà diviso tra le quattro squadre partecipanti in base al piazzamento finale. La squadra che alzerà la Supercoppa incasserà altri 7 milioni di euro. In totale un bel tesoretto che sicuramente non è da sottovalutare.