VALORE ROSA E MONTE INGAGGI: NEL 2023 LA VIOLA HA SEMINATO LE BIG E ORA "VEDE" LA CHAMPIONS

La classifica dell’anno solare 2023 in Serie A che abbiamo pubblicato questa mattina su Firenzeviola.it parla molto chiaro: Fiorentina al sesto posto con 70 punti, a -3 dalla zona Champions (dove staziona il Milan, quarto con 73) e a +6 sulla Roma di Mourinho, nona. Basterebbero questi pochi dati per far capire quanto esaltante sia stato l’anno che il club di Commisso sta per mettersi alle spalle. E se, magari, il sesto scalino della classifica può non essere per qualcuno un risultato troppo esaltante (contando che nell’attuale campionato Biraghi e compagni sono quarti, in solitaria), a rendere meglio l’idea di quanto sia stato prezioso il percorso portato avanti dai viola ci pensano altri numeri. Ovvero quelli legati al valore della rosa e al monte ingaggi che riguardano le squadre subito prima e dopo i toscani.

Se infatti la Fiorentina, sesta - come detto - all’interno di questa ideale graduatoria che comprende 41 partite giocate nel massimo campionato tra gennaio e dicembre, può vantare un valore della rosa di 252 milioni di euro (dato preso dal portale Transfermarkt) ed è settima in questa altra speciale classifica, due delle squadre che nel 2023 i viola si sono messi alle spalle per punti fatti (Roma, nona con 64, e Atalanta, settima con 66) hanno un potenziale-giocatori stimato in - rispettivamente - 323,15 e 326,10 milioni di euro. Una montagna di denaro in più che tuttavia, alla riprova del campo, non è stato sufficiente a seminare la formazione di Italiano, che nel 2023 oltretutto ha battuto sia i giallorossi (2-1 al Franchi) che la Dea (3-2 a inizio stagione). Il Milan, a +3 sui viola, ha una rosa che vale addirittura in tutto 533,65 milioni di euro eppure è lì, a un tiro di schioppo.

Ma non è finita qui: a rendere ancor più esaltante l’anno portato a termine dai viola (e a dar lustro tanto al lavoro dell’allenatore quanto a quello della dirigenza e della proprietà, che questa squadra l’ha costruita) ci pensano le cifre legate al monte ingaggi delle squadre che stazionano in zona Champions. La Fiorentina, come noto, ha un tetto stipendi attuale di circa 60 milioni di euro mentre la succitata Roma - stando alle informazioni del portale Capology - è il terzo club della Serie A in quanto a monte salariale, con ben 102 milioni di euro lordi (Mourinho, d’altronde, è l’allenatore più pagato del campionato). Subito dopo il Milan, i cui ingaggi totali toccano quota 86 milioni. La sensazione, dunque, è che più che una prima parte di campionato da applausi, Firenze abbia vissuto un 2023 straordinario.