VACANZE VIOLA, DA PORTO CERVO A IBIZA: LE METE PREFERITE

Con la stagione chiusa dopo la lunga cavalcata, i giocatori viola si stanno rilassando (nazionali a parte che dovranno aspettare qualche altro giorno) a casa o al mare. I tre brasiliani Igor, Cabral e Dodo sono tornati nel loro paese e si divertono con amici e parenti. Il terzino destro in particolare si dà al danze e al divertimento insieme alla moglie Amanda sulle spiagge di Barra De Sao Miguel e Praia do Gunga, considerato uno dei più bei posti di mare del Brasile. L'attaccante invece è a Campina Grande. L'argentino Martinez Quarta intanto è volato a Disneyworld in Florida per festeggiare il compleanno di una delle sue bimbe.

Per i giocatori italiani gettonatissimo il mare, con le solite location, Sardegna, Versilia e Ibiza, quest'ultima scelta dai più giovani come Alessandro Bianco. Sbarcato nella Isla spagnola anche Riccardo Sottil con il fratello e gli amici. Mandragora ha scelto invece Porto Cervo per la sua ultima vacanza in due, visto che la sua Lucia è in dolce attesa. Ancora prima nascerà baby Bonaventura e per questo il centrocampista viola e la sua famiglia (la moglie Federica e l'ometto di casa Edoardo) sono a Forte dei Marmi in attesa del lieto evento.

Versilia dove c'è anche l'obiettivo viola Berardi (anche lui tra un mese diventerà babbo per la seconda volta), che qualche tifoso prova a convincere a venire a Firenze, e dove si trasferisce ogni estate anche Benassi. Ranieri è tornato nella sua Liguria dove il bel mare non manca di certo, come anche Terracciano si gode il mare del sud con i suoi due bimbi e la compagna. Capitan Biraghi smesse le vesti di Magnifico Messere è tornato nel veronese (anche se per la finale del calcio storico sarà di nuovo a Firenze prima di fare qualche giorno al mare) mentre Venuti, dopo aver assistito alla semifinale Azzurri-Bianchi ha fatto visita al camp estivo dell'Incisa di Robbiati, ma è pronto a partire insieme alla sua Augusta. E l'estate è appena iniziata.