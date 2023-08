V.PARK, Partito oggi l'iter in Comune. Il Genio civile...

© foto di Claudio Giovannini

Era attesa per queste ore ed è puntualmente stata già consegnata la documentazione per far partite l'iter per l'agiilità dei due mini stadi interni al Viola Park, ossia la richiesta di rinuncia alla deroga e di autorizzazione al Comune. Così oggi può iniziare già l'iter con le Commissioni già convocate.

Manca però il lavoro che dovranno fare Archea, ossia lo studio del progettista Casamonti, con il Genio Civile (organo regionale con compito di controllo, monitoraggio e sovrintendenza sulle opere pubbliche) per la sanatoria e il nuovo progetto di recinzione. Se il tutto sarà chiuso entro la prima settimana di settembre anche le altre tappe fissate da Fiorentina e Comune (e anticipate da Firenzeviola) saranno rispettate, così da poter assistere alla prima partita con il pubblico dal 13 settembre (dunque la gara del femminile il 17).