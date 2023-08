VIOLA PARK, Agibilità possibile il 13/9: le tappe

Fonte: Luciana Magistrato

© foto di Claudio Giovannini

Oltre al cammino della squadra in campionato e Conference, il primo pensiero di Rocco Commisso appena rientrato a Firenze è stato all'apertura del Viola Park, slittata più volte a causa della mancata agibilità che riguardano i due mini stadi interni al centro sportivo. In queste ore però ci sono novità in tal senso perché per accorciare i tempi autorizzativi il comune di Bagno a Ripoli ha ripreso in mano in mano la procedura, visti che sono risultati molto più lunghi del previsto quelli in seguito alla richiesta di deroghe inviata alla Prefettura dai tecnici di Fiorentina.

Queste le 3 tappe stabilite nell’incontro del 21 agosto e ridiscusse questa mattina nell’incontro tra il presidente Commisso, il direttore generale Barone, l'architetto Casomonti con il Sindaco Casini al Viola Park.

Al massimo entro venerdì 25 agosto lo studio Archea dell’architetto Casamonti, dovrà consegnare al Comune di Bagno a Ripoli, per conto di Acf Fiorentina, la documentazione nella quale si dichiara di sospendere la procedura di richiesta di agibilità in deroga, tornando a un progetto conforme alla normativa vigente in materia di pubblico spettacolo. Il Comune di Bagno a Ripoli, ricevuta tutta la documentazione completa da parte dei progettisti di ACF Fiorentina, istruirà il materiale raccolto unitamente al parere obbligatorio dei Vigili del fuoco.



Saranno quindi convocate la Commissione pubblico spettacolo comunale per l’esame di fattibilità del progetto per la data dell'8 settembre.

Se non vi saranno prescrizioni o osservazioni sarà dunque convocato il sopralluogo della Commissione al Viola Park per il 12 settembre e, se ci sarà esito positivo, già il giorno successivo, il 13 settembre sarà rilasciata l’agibilità per l’uso di stadio e spalti.