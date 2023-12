UNA POLTRONA PER... CINQUE. O DUE PER SEI

FirenzeViola.it

Chissà cosa avrebbe risposto la maggioranza dei tifosi della Fiorentina se quest’estate, a fine mercato e ad inizio stagione, qualcuno avesse detto loro che a metà anno la squadra viola si sarebbe ritrovata quinta in classifica. Perché se è vero che le chiacchiere se le porta via il vento e le biciclette i livornesi - parafrasando un attore di questa Serie A -, piaccia o non piaccia i fatti parlano chiaro: quasi alla fine del girone d’andata, la classifica (e non le chiacchiere) dice che la Fiorentina è in piena lotta Champions.

Opinione di nessuno, semplicemente la realtà. Chiaramente ci sarà da vedere se la squadra viola riuscirà a tenere questo ritmo fino a fine stagione, ma intanto ci sono tutti gli ingredienti per provare a chiudere il miglior girone d’andata dell’era Italiano. Nel 2021/22 infatti, la Fiorentina finì le prime 19 gare con 32 punti, e dopo le successive 19 concluse settima a quota 62. Oggi, a due giornate dal giro di boa, i punti sono 30 e le speranze di vivere fino in fondo un’annata da sogno vengono cullate giorno dopo giorno.

Col Bologna, i viola sono fin qui la principale intrusa nella lotta al quarto posto, ma il pari maturato ieri dal Milan a Salerno rischia di rimescolare le carte anche per il terzo. Ad oggi, dai rossoneri terzi all’Atalanta ci sono addirittura cinque squadre in sette punti - più la Roma che affronta il Napoli in serata -. Citando un grande classico del periodo natalizio, viene da dire che più che una poltrona per due (in questo caso, appunto, per cinque), sembrerebbero due poltrone per sei.